台灣2050淨零排放路徑圖出爐了!國發會今公告，將於明(30)日上午舉辦「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明聯合記者會」；國發會主委龔明鑫今於立法院列席「0303興達電廠事故致全台停電」時表示，再生能源佔比達50％以上，並再次強調路徑圖中，不會有核能為選項。

國發會明宣布2050淨零排放路徑圖 龔明鑫：再生能源逾5成 (資料照)

國發會今傍晚也公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明聯合記者會」的卡司，除了龔明鑫外，出席的官員還包括環保署署長張子敬、科技部次長林敏聰、經濟部次長林全能、交通部次長陳彥伯、內政部次長邱昌嶽等。