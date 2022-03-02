俄烏危機加劇，周二美股四大指數皆墨，台股周三開低震盪，早盤跌勢一度擴大至113.61點、最低來到17784.64點，失守17800、回測5日線，權值股、高價股疲憊，電子成交比重下滑不到5成，但在鋼鐵及塑化族群撐盤，食品也越走越有自信，大盤跌勢收斂，午後內資強勢加碼，隨台積電(2330)紅光乍現，激勵台股一度翻紅重返17900，達17918.98點，但隨後航運尾盤翻黑，大盤再度消風翻臉。終場加權指數收跌30.65點或0.17%，報17867.60點，成交金額2933.57億元；櫃檯指數收漲0.61點或0.28%，報219.01點，成交金額613.98億元。

權值電子股台積電開低震盪，早盤下跌4元，回測600元關卡，盤中在盤下震盪，尾盤一度翻紅至605元，仍收跌0.5%至601元，失守年線；聯發科(2454)、聯電(2303)均收黑，鴻海(2317)收持平104.5元。元宇宙概念股宏達電(2498)尾盤攻上漲停，收66.9元，成交量超過6.3萬張。

台股千金股降至十家，國內電商龍頭富邦媒(8454)近期在千元關卡價上上下下，周三收跌3.69%報992元，失守千元。台股面臨地緣政治風險，市場資金紛紛轉向防禦型投資標的，致過去享有高本益比(PE)的高價股失寵，股王股后近期也紛紛失去4千元及3千元寶座。台股僅剩十千金，周三祥碩(5269)、世芯-KY(3661)漲逾3%，與力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)強守紅盤，股王矽力-KY(6415)、股后信驊(5274)、大立光(3008)、聯發科、AES-KY(6781)、旭隼(6409)都是下跌收場。

志信(2611)、中櫃(2613)漲停，但航運撐不住紅盤，類指尾盤下拉，其中航運貨櫃三雄的長榮盤中漲幅收斂至0.66%，陽明拉回至平盤120.5元，萬海則跌1.3%。

因俄羅斯原物料出口恐遭封殺，鎳、鋁價格持續走高，鋼鐵股大利多表現強勢，志聯(2024)、佳大(2033)亮燈漲停，中鋼(2002)、中鴻(2014)、中鋼構(2013)等個股紅光滿面；塑化股則由集團掛帥，台聚(1304)、台塑(1301)領軍兩大集團衝鋒。上市鋼鐵、塑膠類股指數連三紅。

富邦投顧指出，台股守穩半年線後，挑戰月、季線反壓，預期震盪將加劇，短期可留意技術面偏多、具高殖利率與法人加碼股。華南投顧董事長儲祥生則表示，後市持續觀望美股表現，預測只要美股表現轉強，台股將持續趨於穩定，也有望重回萬八關卡。

群益投顧提到，在產業還未輪動至電子股以前，投資人於本周仍可布局鋼鐵股，建議以大型股為主，做短線操作，若要布局電子、半導體、IC設計等相關族群，則建議可趁類股跌深時長線布局，等待旺季的可觀收益。第一金投信投資長唐祖蔭也說明，目前形成外資丟、內資撿且大盤力守在17000點之上局面，預期一旦國際緊張情勢降溫，外資認錯回補，台股後市精彩可期。唐祖蔭也表示，上半年外部干擾因素太多，今年盤勢可能呈現微笑曲線，近期若因俄烏戰事情勢升高，有較大的拉回修正，可布局漲價題材同時兼具高股息的族群。