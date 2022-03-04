烏俄戰況持續激烈，全球對俄羅斯制裁動作一波波，也使得政經風險加劇，油價、金價上升，加上今早傳出歐洲最大的札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠附近起火，恐使歐洲危機升溫，亞洲股市倒一片，專家直言影響恐為當年車諾核電廠的比10倍之多，對歐洲安全造成嚴重威脅，也衝擊美期指表現，台股今開低震盪，台積電(2330)摔下600元大關，盤面由航運、鋼鐵等傳產撐盤，航運股成交比重更是超越電子股，終場台股收跌197.88點、報在17736.52點、成交量為3877.84億元；台股周線翻紅、本周台股上漲84點。後續仍要待烏俄議題影響緩解，焦點重新放回FED月中開會，預期市場震盪延續。

電子股今明顯量縮，成交量僅剩3成8，台積電(2330)今開盤直接跌落600元、跌幅逾1%，股價最低觸592元，失守5日線，終場收在595元。聯電(2303)跌幅近1.5%，最新美系外資也對台灣半導體提出最新報告，雖持續看好晶圓代工產業，維持聯電買進評等，但基於地緣政治風險加劇及升息環境造成股市估值修正，將目標價自114元降至71.2元，自建議買進名單中移除。IC設計指標股聯發科(2454)、股王矽力-KY(6415)也遭美系外資調降目標價，聯發科由1650元降至1485元、矽力-KY由6791元下砍至5975元，今股價也雙雙跌逾5%。

航運股今重回資金懷抱，成交比重衝上4成大關，貨櫃三雄陽明、長榮全日成交量就逼近千億元大關，陽明(2609)最高衝上漲停，終場收漲約6.4%，萬海(2615)最高衝上205元，長榮(2603)盤中最高也達171元，惟午盤後長榮、萬海漲幅均明顯收斂，長榮盤中更是爆量紅翻黑終場收跌。散裝航運部分，台驊(2636)、中櫃(2613)、台航(2617)、四維航(5608)也均同步走揚。

鋼鐵股今也為盤面抗跌指標，志聯(2024)高掛漲停，第一銅(2009)漲幅也逾8%，其餘東和鋼鐵(2006)、千興(2025)均走揚，整體漲勢集中在二線鋼鐵股。

分析師表示，美歐對俄羅斯持續祭出經濟制裁，烏俄戰事及通膨持續干擾全球金融市場，也使得台股萬八關卡始終未能收復，國際股市震盪加劇 下，後續仍須關注地緣政治風險引發的效應。所幸，台股基本面良好，隨著烏俄議題影響緩解，焦點重新放回FED月中開會，加上3月將進入董事會融券回補及宣告股利政策利多，市場投資人恐慌情緒降溫。目前資金轉向漲價概念股，除了近期強勢的鋼鐵、航運之外，記憶體也獲得市場資金青睞，DRAM上游醞釀漲價，價格蠢蠢欲動。