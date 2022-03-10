受農曆新年工作天數較少以及車用晶片短缺干擾，麗清(3346)2月營收3.61億元，年減28.22％；不過，廣華-KY(1338)在車廠訂單拉貨，單月營收5.72億元，逆勢成長36.71％，創歷年同期新高。

麗清表示，2月營收有部分訂單遞延出貨至3月，目前年假後的整體返工率已達9成，後續出貨動能可望逐步回升。累計前2月營收9.23億元，年減20.38％。

TrendForce研究預估，2022年全球新能源汽車總量將突破1,000萬輛，逾5成的年增率幅度，隨著品牌車廠朝向新能源車、智能化等技術發展，對於車燈多元設計與省電要求提升，帶動LED車燈模組市場滲透率持續提升，麗清目前也積極與客戶針對新能源車款開發相關客製化LED車燈模組，公司產品應用在新能源車款占總訂單車款數的比重約佔17％，未來占比將持續向上拉升。

廣華-KY指出，各品牌車廠經銷商渠道的庫存1月後處較低水平，雖農曆春節長假、工作天數較少，但春節後品牌車廠生產快速恢復，經銷商回補庫存需求，公司各生產基地返工如預期，積極調整稼動配合應對，帶動整體出貨暢旺，2月營收也創歷年同期新高。累計前2月營收13.58億元，年增27.41％，第一季營收持正向看法。