經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)董事會通過2021年財報，隨著疫情趨穩，第四季營運谷底強彈轉盈、每股盈餘（EPS）1.52元。不過，由於疫情三級警戒時期暫停營業的衝擊仍大，全年營運首見虧損落底、每股虧損1.91元。

柏文2021年第四季合併營收8.76億元，季增近1.59倍、年減10.41％。營業利益0.77億元，雖年減51.45％，但較第三季虧損2.77億元大幅轉盈。歸屬母公司稅後淨利1.13億元，僅年減4.35％、自第三季虧損2.56億元谷底強彈轉盈，每股盈餘1.52元。

累計柏文2021年合併營收26.05億元、年減29.18％，為近4年低點，營業首見虧損1.93億元，毛利率12.61％、營益率負7.41％雙創新低。雖有業外轉盈挹注，歸屬母公司稅後虧損1.42億元、每股虧損1.91元，亦首見虧損、雙創新低。

柏文指出，5月中疫情三級警戒，使公司遭逢所有品牌據點停業2～2.5個月衝擊，7月中有條件鬆綁後又遭逢Delta變種病毒入侵，持續影響第三季營運。隨著疫情漸趨穩定、民眾恢復運動習慣，「健身工廠」10月恢復會員月費正常扣款，使第四季營運得以轉虧為盈。

柏文2022年2月自結合併營收2.71億元，月減9.84％、年增1.48％，終止連9月年衰退、創同期次高。其中，健身及娛樂服務1.66億元，月減4.34％、年減8.49％，運動保健服務0.91億元，月減21.41％、年增18.68％，入會費0.12億元，月增27.88％、年增63.27％。

累計柏文前2月合併營收5.72億元、年減0.46％，雖為近3年同期低點、仍創同期第三高。其中，健身及娛樂服務3.4億元、年減7.78％，但教練課程的運動保健服務2.06億元、年增達10.7％，一次性收取的入會費0.21億元、亦年增達31.2％。

柏文指出，今年2月適逢春節及228連假，營業天數少、連假多同時影響會員執行教練課程時數，導致健身及娛樂服務及運動保健服務營收較1月下滑。不過，雖然連假較去年同期長，但運動保健服務及入會費收入仍繳出雙位數年成長。

展望後市，國內Omicron疫情趨穩，且疫苗覆蓋率穩步提升，隨著全球逐步邁向解封，台灣防疫措施逐步鬆綁、甚至全面解封應可期待。柏文認為，後疫情時期民眾透過規律的運動提升個人免疫力的質與量，將能更快恢復正常生活。

柏文表示，戰略品牌「健身工廠」截至去年底已有57處據點，今年預計至少新增8處據點。其中，台中市福科廠將於3月底投入營運，新北市新莊龍安廠及蘆洲廠則分別規畫於4月及6月開幕，下半年尚有新北市、彰化縣、台北市及高雄市等5處新據點加入營運。

柏文指出，今年新設據點除了彰化縣外，均規畫落腳六都人口稠密區，預期在揮別疫情陰霾後，新據點將貢獻較大的營收成長動能。在「同店成長」及「新店動能」的雙成長動能驅動下，可望帶動今年營運顯著成長，進而推升獲利大幅提升、營運重返成長軌道。