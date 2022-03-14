飯店業者寒舍(2739)隨著疫情趨緩及國旅復甦，2021年第四季營運谷底反彈、虧損收斂至全年次低。惟全年受疫情衝擊，稅後虧損倍增至7.19億元、每股虧損6.45元，仍雙創歷年新低。董事會決議不配發股利，將於5月30日召開股東常會，全面改選董事。展望未來，以審慎樂觀的態度期盼全球疫苗覆蓋率提升、國際疫情控制得宜，加上配合政府擬逐步鬆綁邊境管制措施，符合規定條件下首先允許商務客、留學生申請入境，故寒舍將「擬訂促銷方案來吸引國外商務客」，當國際客回流後，可望再創榮景，同時集團旗下五個飯店不斷規畫多元的餐飲及住房專案，持續深耕國旅市場，多管齊下衝刺營運動能。

寒舍2021年第四季合併營收7.77億元，季增達近1.43倍、仍年減10.39％，營業虧損1.21億元，虧損季減57.9％、仍年增45.93％。稅後虧損1.4億元，虧損季減42.18％、仍較前年同期倍增，每股虧損1.26元，營運狀況恢復至全年次佳。

不過，受三級警戒餐飲內用暫停衝擊，寒舍2021年全年合併營收23.33億元、年減16.84％，為IPO以來新低，營業虧損8.01億元、虧損年增達92.2％。稅後虧損7.19億元、虧損年增近1.05倍，每股虧損6.45元，均創歷年新低。

寒舍表示，去年由於邊境管制持續，加上5～7月三級警戒餐飲禁止內用，使第二、三季營運遭受嚴重衝擊。不過，隨著疫情趨穩帶動聚餐需求增加，以及旅展業績加持、年底年菜外賣亮麗挹注，使第四季營運表現自谷底顯著復甦，虧損幅度顯著收斂。

寒舍去年餐飲營收16.25億元、年減15.65％，客房營收6.26億元、年減15.43％。不過，第四季餐飲營收5.2億元，雖年減15.76％、但季增達近1.29倍，客房營收2.31億元，季增達近1.86倍、年增8.35％。

其中，受惠國旅需求暢旺，寒舍旗下主打溫泉、親子與在地美食的「礁溪寒沐酒店」去年第四季營收達約1.8億元，季增達1.41倍，又以去年12月表現最亮眼，住房率達約90％，使營收年增約780萬元、突破6800萬元關卡，創下開幕以來新高。

展望2022年，寒舍位於松江南京商圈的精品商務酒店「寒居酒店」將自19日起試營運，預計第二季正式開幕。鑒於疫情趨穩，外籍商務客來台鬆綁、有望漸進式開放跨境旅遊，寒舍預期今年國境若開放，目標國內外商務客各半、年均住房率50％、平均房價4200元。

在政府擬逐步鬆綁邊境管制、首先允許外籍商務客及留學生入境，寒舍審慎樂觀期盼全球疫情控制得宜，將擬訂促銷方案吸引國外商務客，盼國際客回流後能再創榮景，同時旗下5間飯店持續規畫多元餐飲及住房專案繼續深耕國旅市場，多管齊下衝刺營運動能。