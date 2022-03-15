新光金(2888)今天召開法說會，2021年底子公司新壽金融資產未實現虧損為26億元，RBC(資本適足率)為230％，暫不考慮提出提高海外投資申請，金控也規畫增資案，擬發行10～13億股GDR(海外存託憑證)。此外，俄債投資部位預期信用損失已認列31億元。

新光金2021年合併稅後淨利227.3億元，年成長57.2％，每股盈餘為1.67元，合併股東權益較前一年底提高9％，達2633.8億元，每股淨值為18.21元。

子公司新壽受惠於傳統避險成本及負債成本改善，稅後淨利126.6億元，年成長75.0％；新光銀行淨利息收入及淨手續費收入分別較2020年提高12.1％及3.2％，合併稅後淨利年成長10.3％，為65.5億元；元富證券合併稅後淨利39.2億元，年成長106.3％。

新壽商品策略持續聚焦外幣保單及價值型商品，2021年初年度保費(FYP)為527.8億元，年減27.1％；初年度等價保費(FYPE)為188.7億元，FYPE/FYP比率為35.7％，優於業界平均。外幣保單為獲取穩定利差及良好資產負債配合，全年銷售金額426.3億元，占初年度保費比重80.8％，負債成本自2020年3.83％下降10 bps至3.73％，2021年投資報酬率為3.77％，避險前經常性收益率為3.41％。

2021年底總投資金額3兆2959億元，其中，不動產占比7％，投報率3.7％；擔保放款占比1.3％，投報率1.7％；保單借款占比3.3％，投報率5.4％；國外股票占比1.2％、國外固定收益占比63.9％，投報率3.9％；國內股票占比7.8％，國內固定收益占比12.7％，投報率4.3％；持續去化現金水位，占比降至2.8％，投報率0.2％。

新壽2021年底對俄羅斯曝險金額294億元，超過95％是公債，目前部位變化不大，且投資部位有95％都是放在攤銷後成本(AC)項下，即不用因市價波動影響淨值，2月已經先反映階段三損失共計31.6億元，與同業相當。

新壽2022年外幣保單初年度保費預計成長20％，2022年初年度保費預計超過600億元，負債成本降幅5～10bps；為控管避險成本，透過外幣保單強化原幣投資資產配置及一籃子貨幣彈性調整避險比率；2022年避險成本目標150 bps以下，避險成本中長期目標為200 bps以下。