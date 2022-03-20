美國駐基輔大使館16日於推特發文表示，俄軍於烏克蘭東北方要地切爾尼戈夫（Chernihiv）展開「無差別射殺」，開槍打死了10名排隊買麵包的無辜民眾。近期社群平台流出影片，顯示當時戰火下的慘烈景象，一具具屍體橫躺路旁，讓網友直呼:「心涼了半截。」

根據烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)報導，俄軍持續增兵對烏克蘭東北部城市切爾尼戈夫狂轟猛炸，該區為前進首都基輔（Kyiv）必經要塞。國家管理局局長喬斯(Viacheslav Chaus)於臉書上傳一段影片，鏡頭中他沮喪說道:「切爾尼戈夫遭到俄軍『廢渣』的攻擊，民用設備全都毀了。」報導指出至少有53人死亡。

其中，美國駐基輔大使館16日在推特發布遺憾消息，寫道:「俄軍今天早上開槍打死了10位排隊買麵包的無辜民眾，必須停止這些可怕的襲擊…我們正在考慮所有可能的對策，以確保俄羅斯為其戰爭罪負責。」

社交平台還流出目擊者拍下俄軍攻擊後的恐怖影片，可以看到路上屍橫遍野、血流成河，周圍散落一地的瓦礫殘骸，鏡頭帶到一群人正在將屍體抬上車，救護車也趕緊到場載走受傷民眾。不堪入目的畫面引來許多網友留言哀悼:「願死者安息…」、「心涼了半截。」、「兩敗俱傷，對誰都沒好處。」