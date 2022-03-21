去年初簡姓男子因Call in到警察廣播電台被掛斷，他竟傳送恐嚇簡訊到警廣全國治安交通網台北分台簡訊專線，恐嚇林姓分台長，台北地方法院依恐嚇危害安全罪5罪，共判處拘役100天，可易科罰金10萬元。可上訴。

去年1月25日到3月2日，簡男共5次傳簡訊恐嚇林姓分台長，內容包括「40個人來懷生國中堵我一個人，我二話不說從帶頭的腦袋一棒子下去，沒2個月送醫不治」、「同樣以命抵命不知道鄭捷在耍兒戲」等。

林姓分台長提告，由北市政府警察局刑事警察大隊報告台北地方檢察署檢察官偵查後，向法院聲請以簡易判決處刑。

台北地院考量簡男曾傳送簡訊至警廣而涉犯恐嚇危害安全等罪，經判決有罪確定在案，仍不思以理性方式表達意見，再次傳送簡訊，致人心生畏懼，且迄今未對林姓分台長表示歉意，所為實屬不該，考量他在法院審理期間坦承犯行，判處拘役100天，可易科罰金。