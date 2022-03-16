恐嚇對議員競選總部丟汽油彈 男遭逮辯：忘記了 10:432022/03/16 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 呂男稱對康參選很不爽，所以到服務處丟汽油彈。（翻攝影片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恐嚇對議員競選總部丟汽油彈 男遭逮辯：忘記了 訂閱影音： 中時新聞網 萬華警方15日接獲轄內康姓市議員候選人報案，指稱他的競選總部12日接到恐嚇電話，對方自稱姓呂，對康參選很不爽，要到服務處丟汽油彈，呂男還留下聯絡電話。 警方經循線追查，日前將呂姓男子傳喚到案，呂對於恐嚇一事卻表示：「我忘記了。」全案警訊後依恐嚇罪送辦。 警方表示，選舉將屆，各種黨內初選、民調如火如茶，呼籲民眾保持理性，勿因政治理念出現過激行為，若有不法警方將依法追查、嚴辦。 小黃狗誤闖台61線瑟瑟發抖 大園警方搶救 北市議員擬參選人總部遭恐嚇 警迅速逮人 #恐嚇 #服務處 #丟汽油彈 #競選總部 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 揪交通違規 1人檢舉1.7萬件 04:102022/03/15 地方新聞 台中83歲婦散步迷途 中市警靠1細節助返家 09:442022/03/16 社會 台南保全公司老闆墜樓亡！民眾「誤認街友」近看嚇壞 14:152022/03/11 社會 毒販遭警包夾落網 不捨口中雞排求警「讓我吃一下」 14:202022/03/14 社會 瘦子將放長假 喊話「別遇到我」 04:102022/03/12 娛樂新聞 馬辦再收「冥紙」恐嚇信！警循地址找人 無辜翁嚇壞 20:052022/03/11 社會 屏東家扶歡慶55周年 協助萬名兒少自立 17:172022/03/12 寶島 男子假冒「丟丟妹」等直播主小編 騙卡號盜刷得手600萬 16:122022/03/11 社會 屏東家扶55年 協助1.8萬兒少自立 04:102022/03/13 地方新聞 發揮舉發單宣傳時機 湖內警方適時宣導交安 14:562022/03/15 寶島 毒蟲擁槍自重 警上門驚見4顆「椰子」土製炸彈 18:002022/03/11 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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