恐嚇對議員競選總部丟汽油彈 男遭逮辯：忘記了

萬華警方15日接獲轄內康姓市議員候選人報案，指稱他的競選總部12日接到恐嚇電話，對方自稱姓呂，對康參選很不爽，要到服務處丟汽油彈，呂男還留下聯絡電話。

警方經循線追查，日前將呂姓男子傳喚到案，呂對於恐嚇一事卻表示：「我忘記了。」全案警訊後依恐嚇罪送辦。

警方表示，選舉將屆，各種黨內初選、民調如火如茶，呼籲民眾保持理性，勿因政治理念出現過激行為，若有不法警方將依法追查、嚴辦。