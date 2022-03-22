烏克蘭內政部官員安德魯西夫（Victor Andrusiv）表示，1名俄羅斯坦克兵主動向烏克蘭軍隊投降，並獻出他所屬的T-72A主戰坦克。「此舉救了他的命，烏克蘭將接納他。」

防衛部落格(Defense Blog)報導，安德魯西夫在自己的臉書上發表這則消息，他說這位俄羅斯坦克兵名叫米夏(Misha)，他是從手機上看到我們烏克蘭發送的勸降簡訊，而且他也不想再打這場不義之戰，決定與我們連絡。我軍在利用無人機確定他的戰車地點，也確認附近沒有伏兵以後，我軍特種部隊前往接受他的投降。

「我們會給米夏一個可休息的地方，未來戰爭結束後，他將獲得1萬美元的獎勵金，並可以申請公民身份。」

安德魯西夫補充，據米夏的投誠信所說，俄軍面臨士氣低落，他的T-72已有1名逃兵，所以戰車只剩他一人，還在等待上級分派新組員。但是他實在沒看到戰爭的意義，他想回家，但被指揮官恐嚇說，他會開槍打死他，並歸咎於戰鬥損失。