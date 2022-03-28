中國經濟、金融、貿易與航運中心上海市周日宣布封城以進行閃電式新冠病毒普篩，在該國燃油需求可能放緩的疑慮打擊下，周一亞洲上午時段國際油價大跌。上海封城給經濟帶來的不確定性，亦使美股主要指數期貨走跌。

全球第二大原油出口國俄羅斯與烏克蘭的戰爭還在打，周一市場才開市就迎來新的不確定性：為了防堵疫情進一步擴大，上海宣布封城。中國是全球第二大原油進口國，而上海則是該國的經濟與貿易樞紐。

目前美國期油價格下跌3.46美元或3.04%，報每桶110.44美元，稍早前一度跌至盤中低點109.30美元。布蘭特期油暫跌3.28美元或2.72%，報每桶117.37美元，稍早前最低跌至116美元。

上周五兩期油合約均上漲1.4%，布蘭特期油上周累計上漲逾11.5%，美國期油周漲8.8%，均為3周以來周線首度收高。

Fujitomi Securities首席分析師Kazuhiko Saito表示，上海封城引發新一波失望性賣壓，投資人原本預期上海不會做出這樣的決定。他並表示，市場已經反映上周五沙烏地阿拉伯石油配送設施遭到導彈攻擊的影響，但由於OPEC+不太可能加快增產速度，因此我們認為原油市場將在本周晚些時候再度轉升。

合稱OPEC+的石油輸出國組織（OPEC）與其減產盟友排定於周四召開會議。

在美股方面，投資人觀望上海封城可能造成的影響，也緊盯著本周美國即將發布的一連串重要經濟數據與聯準會的升息動向，目前道瓊指數期貨下跌0.35%，報34,637點。標普500指數期貨跌0.37%，那斯達克100指數期貨跌0.44%。

在俄烏局勢方面，稍早前烏克蘭總統澤倫斯基在談及和平協議時表示，烏克蘭願意保持中立，也願意就頓巴斯東部地區的地位做出妥協。

俄羅斯和烏克蘭本周將在土耳其舉行新一輪和平談判，但烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，俄羅斯總統普丁的目標是佔領烏克蘭東部，事實上是想要分裂烏克蘭，讓烏克蘭變成和南北韓一樣。

上海宣布分兩階段封城以進行新冠病毒普篩，在封城期間，所有企業和工廠必須暫時停工或採遠距辦公，彭博社報導，消息人士透露美國電動車大廠特斯拉在上海的工廠周一將停工，且停工時間可能不只一天。消息來源透露，特斯拉尚未通知上海廠員工是否自周二起復工或繼續停工。

本周美國勞工部將發布最新職缺與勞動力流動調查（JOLTS），這是聯準會在決定貨幣政策時密切關注就業數據之一。美國人力資源服務公司ADP也將在本周發布有「小非農」之稱的民間就業報告，之後美國將在周五發布重中之重的3月非農就業報告。