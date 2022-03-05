一名女網友透露，近期收到很多詐騙訊息，覺得心很累，結果某天收到簡訊說「傳妳的名字給我」，讓她情緒大爆發回嗆三字經，原本只是想發洩被騷擾到很煩的心情，結果卻被朋友提醒，那封簡訊是來自大學班導，讓她直接尷尬到想哭，也立刻衝去找老師解釋道歉，荒唐又爆笑的巧合，讓不少網友笑到岔氣。

一名女網友昨在Dcard發文表示，最近收到很多騷擾簡訊和電話，內容多是投資理財的詐騙訊息。某天她收到一封奇怪的簡訊，劈頭就問「可以傳妳的名字給我嗎？」讓她覺得超奇怪，也搞不清楚對方要幹嘛，想到可能又是詐騙訊息，一氣之下便回了「三字經」洩憤。

女網友說，她還將簡訊PO到IG上抱怨，結果竟得到朋友的廣大迴響，因為她罵三字經的對象並不是詐騙集團，而是自己的班導，不少朋友都替她上香，開玩笑說「妳大概會延畢了！」

女網友最後補充說明，她事後立刻衝到老師那邊親自道歉，而老師人很好、很開明，並沒有向她計較，因此應該不會因為這樣就故意當掉她。而她只是單純想分享荒唐的巧合，與大型社死（網路用語：丟臉到恨不得找個地縫鑽進去）事件。

不少網友看完捧腹大笑，直呼這真的超級尷尬，收到那麼多詐騙訊息，難得想要反擊一次，結果竟然挑中認真問問題的老師。「笑到差點噎死」、「來朝聖，超好笑，笑到瘋掉」、「好好笑，知道是老師當下一定超慌」。另也有網友說，真的太狠，班導會記得一輩子，下次點名的時候肯定想起來。