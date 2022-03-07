桃園市一名57歲簡姓男子，要匯款300萬元給交友平台認識的網友，銀行員驚覺有異通報警方前來了解，經員警耐心向民眾解說及平時辦案經驗與其分享案例，並告知投資理財務必審慎確認投資管道來源，成功幫男子保住鉅款。

中壢分警局興國派出所警員魏鉅予、張晏瑄接獲銀行通報前往了解，簡男向警方表示自己透過朋友介紹，加入一個投資比特幣的群組，裡面有一位自稱是「老師」的人可以帶領大家賺錢。簡男本有所懷疑，還上網查詢「老師」分享的人資，沒想到詐騙集團做好萬全準備，將個人資料都設定為假資料，簡男也相信開始對這名假股市「老師」說的話深信不疑，則依照其指示準備匯款新台幣300萬元至對方指定的銀行帳戶。

員警聽完簡男敘述後，認為該人特意假扮成股市「老師」身分實在有異，便向簡男告知近期有許多人因投資虛擬貨幣遭詐騙，並依其平時辦案經驗與簡男分享案例，簡男聽後亦感覺有異，才打消匯款念頭，也非常感謝行員及警方通力合作耐心解說幫忙保住血汗錢。

興國派出所所長甘博倫表示，民眾投資理財務必審慎確認投資管道來源，若有疑問除了撥打165反詐騙專線或110報案專線，也可至派出所向警方求證，以免遭受詐騙。