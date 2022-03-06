女大生不斷接到詐騙電話與簡訊，終於忍不住爆發回三字經，未料這次對方竟是班導。(圖／Dcard)

詐騙簡訊、電話總是防不慎防，因此收到類似訊息相當容易生氣。一名女大生就因收太多詐騙簡訊，某日看到陌生訊息「傳名字給我」後忍不住，當場發飆回傳「X你娘」，未料對方不是詐騙成員，而是班導，讓她尷尬不已，直呼完蛋了，幸虧最後獲得老師諒解。

女大生在《Dcard》PO文「詐騙簡訊惹的禍(翻車現場)」，她說自己進來實在收到太多詐騙騷擾訊息，動不動就要求她加LINE，加上投資、推銷電話一直來，實在很不爽，接著又看到一封陌生簡訊要她傳名字，終於讓她爆發，直接回了「X你娘」。

原PO怒氣未消，還把簡訊截圖下來放上IG現實動態，抱怨詐騙訊息太多，未料對方沒多久後又傳訊息，表示自己是班導，要做紀錄回報給校方才會要名字，讓她當場腦袋空白，瘋狂道歉。

原PO發現是班導後，不斷道歉，甚至下課後第一時間衝到辦公室謝罪，過程讓網友全笑歪。(圖／Dcard)

真相曝光後，原PO直言自己大概延畢定了，更糗的是，因為發到IG，同學們也紛紛留言嘲諷狂笑，還祝她延畢快樂。

原PO表示，幸虧老師很開明，她也在第一時間就衝到辦公室跟老師道歉，老師也笑著接受，突發事件才驚險落幕。網友也回覆：「真的太好笑」、「落榜後看到這篇心情變好了」、「果然是真的翻車現場」、「老師下次點名會不會直接說：X你娘同學有到嗎」。

不過有人質疑，為何原PO曾跟老師通過電話，卻會不知道名字，原PO則說他們系上超過100個人，所以老師通過電話不記得也滿正常的。