看似一名穿著長靴的美腿女，正依偎在男伴身上，相當甜蜜。(圖／爆廢公社)

網路不少網美照總讓人看得目不轉睛，但要拍好一張照片其實是費時又費工，更常因此看到「照騙」情形。一名網友貼出「長靴美腿照」，看似與男友正在依偎深吻，沒想到鏡頭拉遠，看到整張照片才發現根本被騙，讓全場崩潰。

男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見一雙穿著長靴的美腿，疑似依偎在男伴身上，兩人相當甜蜜恩愛，然而鏡頭一拉遠，才知道是男子「自導自演」，雙手反套長靴後再請友人幫忙拍照。

鏡頭拉遠後，才知道原來是男方雙手反套長靴自導自演，讓一堆人崩潰直呼被騙。(圖／爆廢公社)

社團成員看到後也笑翻：「原來美照都這樣來的」、「果然是照騙」、「沒有女朋友，只好用這招唬爛友人」、「男生這樣玩，結果旁邊兩個妹子幫他拍，覺得有夠哀傷的」、「看得有點心酸啊QQ」、「請那兩個妹子當model不就好了嗎XD」、「媽媽問我有沒有女朋友的時候」。

事實上，類似拍照方式過往許多宣傳都有使用過，日本還曾有節目將男人的屁股精心打扮穿上胸罩，營造出深溝巨乳的感覺，訪問男性民眾後，幾乎沒有人認出真相，大喊很想「掌握」，直到看到拍照過程才崩潰，知道自己被騙。