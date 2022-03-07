針對303大停電蘇揆慰留經長王美花，中國國民黨文傳會副主委林家興今（7）日表示，行政院長蘇貞昌從4日就開始避談王美花「自請處分」一案，果不其然，檢討報告出爐，台電基層再度揹黑鍋，王美花獲得蘇院長慰留，讓人不禁感嘆，蔡政府的政務官真好當，有關係就沒關係，即便斷電造成民間損失超過百億，大部長都不需負政治責任。

經濟部部長王美花。（圖／本報資料照）

關於303大停電的檢討報告，明確指出電網韌性不足的問題，林家興表示，總統蔡英文早在2017年的815大停電後，在臉書聲稱要全面改革電網，如今五年過去，斷電次數不僅增加、又更加頻繁，國民黨要在此質問蘇貞昌，這次的電網改革與以往又有何不同？

更離譜的是王美花的慰留原因，林家興指出，蘇貞昌極力護航王美花，並形容她「盡心盡力、非常辛苦，且著有成績」，原來上任以來經歷四次大停電的「斷電部長」，是蘇揆眼中的「成績」？然而，蔡政府執意施行錯誤能源政策已惹民怨，最新民調顯示，97%網友對政府確保不缺電的說法沒有信心，至於留任王美花究竟是在督導用電，還是在搞政治裙帶關係，人民都看得清，而蔡政府不尊重專業、用人唯親，已經構成台灣的人民生計危機、產業危機、國安危機。

林家興更質疑，經濟部今天交出報告後還不向社會公佈，卻說行政院指示報告還須修改才可公佈，請問是要修改什麼、遮掩什麼？蘇揆何不也「連夜」和國人講清楚、說明白？