經濟部長王美花10日赴立法院報告303停電事故並接受被質詢，據經濟部檢討報告，將設置風險管控專責單位，而王美花也透露，未來「總經理就是風控長」，未來也會發揮專業、落實風險管理。

王美花赴立法院報告「303興達電廠事故之細部調查、改善研擬、電力設施運種維護機制精進、人員風險分析管控能力強化級電網韌性提升」。報告中提到改善對策，第一就是要強化人員風險分析與管控能力，首先就是設置風險管控專責單位，王美花指出，電網設施精密複雜且遍布全國，電廠與電網之間有連鎖性風險，經濟部已責成台電公司設置風險管控專責單位，推行各項風險控管措施，徹底發掘系統性風險，落實風險管理。

立法委員謝衣鳳質詢時提問，台電現在有1個總經理、8個副總經理，未來設置風險管控專責單位將會由誰擔任風控長？王美花表示，考慮到電業的專業性，目前預估會讓總經理擔任風控長，也就是由王耀庭擔任推動風險控管的工作、協調綜觀。