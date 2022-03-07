大陸十三屆全國人大五次會議將於今天（3月7日）下午3時在人民大會堂新聞發佈廳舉行記者會，邀請中國國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。預計俄烏爭議、中美關係、中歐關係將成為媒體的提問焦點。

俄羅斯對烏克蘭發起軍事攻擊已進入第11天，兩次談判下來都沒有實質進展。烏克蘭外長庫列巴3月1日和王毅通話時表達心願，「期待中方為實現停火開展斡旋」；但王毅只說，「中方呼籲烏俄通過談判找到解決問題的辦法，支持國際上一切有利於政治解決的建設性努力」，北京尊重「各國主權和領土完整」的立場。

隨著時間推移，俄羅斯火力不減，甚至炮擊烏克蘭境內的歐洲最大核電站扎波羅熱核電站，在核電站附近造成大火。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell Fontelles）在西班牙《世界報》發文稱，只有中方能擔任俄烏戰爭的調停人，「除了中國，沒有其他選擇」，「外交上不能只有歐洲或美國，中國外交必須在烏克蘭戰爭中發揮作用。」

此外，中美關係持續緊張，中國大陸不斷指責美國打台灣牌，企圖「以台制華」。過去一周以來，美國總統拜登派出的高級別訪問團和前國務卿蓬佩奧先後訪問台灣，都讓北京當局感到不滿。王毅5日應約和美國國務卿布林肯通電話時，指責美方縱容支持「台獨」行徑、干涉中國內政，呼籲美方應回到中美三個公報精神、遵守一個中國原則。