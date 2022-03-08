8旬婦人遇到自稱為戰地軍醫的男子，暈船陷入戀愛差點被騙20萬元。（蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區有名81歲的宋姓婦人，數月前於網路結識1名自稱是非洲戰地的外科醫生，2人在通訊軟體LINE上相談甚歡，對方見時機成熟便謊稱要來台行醫並娶她為妻，但須先將醫用藥品用海運寄來台灣，要婦人先支付近20萬元費用，婦人急忙到銀行想匯款，所幸行員及員警勸說才守住辛苦錢。

蘆竹警方表示，這名宋姓婦人在數月前透過通訊軟體LINE，認識1名自稱是索馬里軍事基地的外科醫生，對方日夜對其噓寒問暖，日久便產生情愫，見婦人逐漸陷入情網，假戰地軍醫謊稱要辭去在非洲的醫生工作，要來台行醫並娶她為妻。

假戰地軍醫說，要把手邊的醫療用品以海運寄來台灣，要請婦人代為接收貨品，但須先支付新台幣19萬6千元的運費及管理費才可取貨。被愛情沖昏頭的婦人信以為真，7日早上10點急忙跑到聯邦銀行南崁分行要匯款，所幸機警的行員細心詢問匯款細節，察覺有異先行阻攔。

銀行行員懷疑婦人被詐騙，立即向警方報案，趕緊通知蘆竹警分局南崁派出所警員黃裕清、鍾擎獲報後趕赴現場協助，耐心向他說明及勸導，婦人才驚覺遭到詐騙。

蘆竹警分局呼籲，網路交友陷阱多，不可不慎，民眾有疑慮應報警求證，或可撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免無端造成財物損失。