烏俄戰火延燒，詐騙集團居然也搭上戰爭議題，誆稱在敘利亞擔任戰地軍醫，但因戰火連天身心疲累，希望台灣的「愛人」協助匯款讓他退休，好飛到台灣與「愛人」長相廝守。台南市永康區一名62歲婦人陷入詐騙集團的「愛情陷阱」老梗，日前被騙30萬元後，又被要求支付15萬元時，因家屬察覺不對勁報警，警方6日下午埋伏逮獲出面取款的67歲馬姓女車手，全案訊後依詐欺罪嫌送辦。

永康警方日前接獲民眾報案指稱，其媽媽於去年7月間，透過網路結識一名自稱在敘利亞擔任戰地軍醫的男子JAMES後，對方不僅照三餐噓寒問暖，還稱呼媽媽為「愛人」，導致媽媽產生戀愛的錯覺。

今年2月間，JAMES聲稱因戰地危險、不自由，加上最近烏俄局勢變化，讓他萌生退休的念頭，希望退休後能飛到台灣與「愛人」相聚，但因直屬主管「盧卡斯將軍」要求交付30萬元，才能順利辦理退休，他一時之間籌不出款項，希望「愛人」協助面交30萬元給將軍派來的「士兵」車手。

婦人不疑有他交付款項後，「將軍」又要求再交付15萬元，婦人的家屬察覺有異，馬上向永康警分局報案。警方得知婦人與「將軍」約定於6日下午3點再度面交15萬元後，經派員前往現場埋伏，果然逮獲「將軍」派來的馬姓女車手，成功保住被害人的財產。