為鼓勵民眾使用電子發票，財政部祭出雲端發票特別獎，但推行許久仍有中獎者搞不清楚狀況，就有民眾上網發問，收到有線電視業者寄來的電子發票中獎通知，但爸爸查不到中獎號碼，認為是詐騙集團的騙人手法。

原PO在臉書社團「爆系知識家」發文表示，家裡收到電子發票中獎通知後，爸爸查不到發票有中獎，認定是詐騙手法，直呼「騙人打電話去，詐騙有夠厲害的」，打算把發票丟掉，原PO雖然覺得不是假的，但用發票APP掃描也顯示沒中獎，只能上網求助網友要如何領取。

有網友收到發票中獎通知，卻一直查不到中獎資訊。（圖／翻攝臉書爆系知識家）

不少網友紛紛留言點出癥結點，「載具掃的話是對實體發票號碼，跟雲端號碼不一樣」、「雲端特別獎可以7-11領，前幾天剛領完」、「雲端發票只能操作超商的系統領取，已經領了2次」、「便利商店就可以領了，一樣要帶著有線電視給你的發票（證明聯）和身份證明文件」。

要查詢雲端發票專屬獎，可上財政部稅務入口網，點選進入「雲端發票專屬獎中獎號碼」頁面，再點選「發票號碼中獎查詢」後輸入發票資訊查詢，就能快速確認雲端發票有無中獎。