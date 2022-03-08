台中捷運綠線全線運量預計11日達600萬人次，中捷舉辦感恩回饋系列活動。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市大眾運輸進入捷運時代將滿1周年，全線運量預計於3月11日達到600萬人次，中捷公司舉辦感恩回饋系列活動，全線累積運量達到600萬、700萬、800萬及900萬等滿百萬人次時，各送出3支iPhone 13手機。

台中捷運綠線去年4月25日正式通車，中捷為感謝旅客1年來的支持，特別在周年慶前推出抽獎活動，共有5次抽獎機會，總計將送出13支iPhone 13。

分別為全線累積運量達到600萬、700萬、800萬及900萬人次時，各送出3支iPhone 13，高鐵台中站單站運量破100萬人次加碼再送1支。

中捷表示，旅客下載「台中捷運」APP，在「捷粉專區」登錄電子票證，且持該電子票證搭乘捷運（不限次數），即享有抽獎資格。

由於全線累積運量預計在3月11日達到600萬人次，11日之前完成上述3個步驟，就能參加首次抽獎；高鐵台中站單站運量則預計3月下旬突破100萬人次，愈早取得抽獎資格，抽獎機會愈多。

中捷公司將在14日抽出首波3位iPhone 13幸運得主，中獎名單公告在中捷公司官網，中捷公司會以電話通知中獎人，除了這次感恩回饋活動，4月起還將舉辦週年慶系列活動，全線累積運量達成1000萬人次大關時也將送出驚喜大獎，歡迎旅客搭捷運得大獎。