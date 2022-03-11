新北市土城區公所近年積極整合轄內閒置土地活化，近期檢視瑞興里3處閒置土地，今施工轉化為機車停車場，預計完工後可增加78個機車停車位。（土城區公所提供）

隨著都市化發展，路邊汽機車停車位往往供不應求，新北市土城區公所近年積極整合轄內閒置土地活化，近期檢視瑞興里3處閒置土地，今施工轉化為機車停車場，預計完工後可增加78個機車停車位。土城區公所表示，公所從去年至今，靠著活化國有地，目前已累積694位機車格，後續將持續檢視轄內空閒用地，推動轉化利用。

土城區公所指出，土城區瑞興里位在土城及板橋交界，廣明街是里內的主要道路，兩側住宅密集、商家鼎盛，附近也有瑞億傳統市場，時常出現機車位不足的狀況，透過里長蔡萬合、新北市養工處、區公所動員清查，發現有3處公有閒置土地可設置機車停車位。

土城區長陳國欽表示，本次設置機車位是由養工處、中央北區國產署提供國有地，並參納地方意見後設置，新設機車停車位分別在廣明街63巷36號旁、德興街99號旁及廣福街179巷頭，預計4月10日完工，本次施工總經費約135萬元，完工後可新增78個機車停車位(含2個身心障礙者專用機車停車位)，可改善周邊環境安全衛生及美化市容。

陳國欽說，土城區去年已增設616個機車停車位，加上本次新設的78個停車位，目前已累積694個機車格，「活化公有閒置土地」設置機車停車位為今年「與民共享」的重要區政政策，未來將持續積極推動，期達到安居樂業的目標。