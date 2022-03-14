高雄捷運紅橘線號誌今（14）日上午6時25分許傳出系統異常，全線列車當下均進站停車，停駛時間約20分鐘，由於正值學生上學的尖峰期，有不少學生哀嚎「上課要遲到了！」還有上班族直指「Blue Moneday！」。停駛的列車已於6時50分許恢復行駛。

高雄捷運公司表示，今天早上6時25分許，捷運紅橘線號誌音系統異常，依照SOP，全線列車先一度進站停車，停駛時間約20分鐘，當時因適逢上學及上班尖峰時間，不少學生排隊等候搭乘列車，見列車遲遲未來，又聽到高捷廣播，才知列車停駛，焦急地說「上學要遲到了」。

高捷表示，系統號誌異常後，已進行初步故障排除，6時50分許列車已恢復行駛，班距約8至10分鐘，因現場旅客眾多，自7時50分起，先安排加班車上線載客，班距縮短為6至8分鐘，候車人潮已獲紓解。

高捷公司對於今早系統異常，導致影響旅客上班時間甚感抱歉，目前行車安全無虞，後續將在夜間對於系統異常原因，進行完整查修。