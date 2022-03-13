搭乘大眾交通工具，座椅設計皆有其考量，台北捷運日前分享捷運冷知識，提問為何捷運車廂的座椅要用很硬的材質，但答案公布後卻引起網友歪樓討論，甚是開玩笑留言要捷運檢討一下。

台北捷運日前在臉書粉專貼出冷知識考題，提問「為什麼捷運車廂內座椅要使用很硬的材質？」，也列出兩個選項供選擇，A是防止旅客睡過站，B則是達到防火的效果。北捷隨後也公布答案為B。

北捷小編也解釋，捷運電聯車車廂內部的所有材料，皆須使用符合規範的防火材質，大家平常乘坐的藍色座椅，也是符合防火性能的FRP材質製作，雖然坐起來冰冰冷冷不太舒適，但都是為了保護大家的乘車安全，也順便讓大家不會因為太舒適而坐過站。

解答公布後，意外引起網友歪樓留言，「不是啊，還是超容易睡過站啊」、「但還是很好睡欸！而且比較不會藏污納垢」、「台北捷運高運量的比桃園機場捷運普通車的好睡」、「常常睡過站+1！」，「這座椅很棒啊，也好清潔、不易沾污」、「我反而喜歡這種座椅欸，不容易積灰塵」。