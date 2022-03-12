台北捷運新埔站昨（11日）電扶梯發生手扶梯失速情形，導致約30位民眾因此跌倒，對此，台北捷運公司今（12日）表示，經調查後發現是煞車迴路異常，未立即煞車導致，已要求廠商將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備立即執行專案檢查。

台捷指出，昨（11日）晚間10點26分，台北捷運新埔站月台往大廳的手扶梯發生異常，原本上行的手扶梯無預警下滑且隨即停機，導致約30位民眾因此跌倒，其中有1位民眾腳踝扭傷、3位民眾輕微擦傷，其餘受影響民眾則自行起身後離站。

北捷表示，對受影響民眾深感抱歉，也將持續關心慰問，並於事件發生後，立即請公司維修人員及主管督導廠商漏夜維修，要求廠商找出異常原因，並進行全面的改善，確保安全無慮。

北捷說明，該座手扶梯由台灣奧的斯電梯股份有限公司負責維護，且最近一次保養期程為本月7日，功能顯示皆正常，經廠商漏夜追查異常原因發現，是因為煞車迴路異常，未立即煞車導致，已要求廠商將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備立即執行專案檢查。