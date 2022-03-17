台北捷運新埔站上行手扶梯無預警下滑掀波，現場監視器影像流出後震驚各界，北捷事後雖公開道歉，卻強硬表示要懲處外流影片的內部同仁，讓北市勞動局前局長、民眾黨立委賴香伶抱不平，還要吹哨者遇到麻煩可和她聯繫。對此，北捷總經理黃清信今一改先前態度，強調旅客慰問和設備事故釐清是首要之務，至於吹哨者則非現在要處理的問題。

驚悚電扶梯事故發生後，北捷副總經理兼發言人楊秦恒日前表示，會調查影片為何從內部流出，並確認有無違法，強調事發後北捷已有立即動員追查，才進一步發現設備異常，但影片流出是另外一件事，北捷秉持公開透明的態度，但要透過適當的時機說明，避免透過這樣的方式告知民調，目前相關人員正在調查中。

北捷事發多天後二度舉行記者會，媒體詢問北捷是否有抓到外流影片的「吹哨者」，並詢問北捷對賴香伶公開為內部同仁抱不平一事。

不過，黃清信對此強調，發生這個事件，目前最重要是旅客慰問跟設備事故釐清，接著建立完善維修計畫，剛才的問題「不是現在要處理的問題」，所以沒有特別要說明的部分。