針對公平會著手擬訂並發布的「數位經濟競爭政策白皮書」初稿，不分黨派的立委22日在立法法院經濟委員會中都直批：非常空洞，看不到公平會的態度，也看不到政策方向，連目標都沒有。

立法院經濟委員會邀公平會主委李鎂進行業務報告並備詢。李鎂回應指出，發布的「數位經濟競爭政策白皮書」只是初稿，現正在廣泛徵詢意見中，預計6月低將有定案版本，會有明確的目標與方向。

面對Google、Facebook等科技業巨擘在網路市場稱霸，且對國內數位平台、媒體產業具有強力影響力，公平會為此著手擬定並發布「數位經濟競爭政策白皮書」初稿。

然而對這分初稿，不分朝野、黨派的立委以「觀察、蒐集、檢討、釐清、調查」10字總結直批：非常空洞、與現實完全脫節，沒有明確的目標與方向，也完全看不出公平會的態度是什麼、優先順序又是什麼、具體的對策為何，只是做了個報告，還是「國外政策的研究報告」。

李鎂回應指出，數位經濟的面向與議題非常廣，很多的議題目前國際間並沒有一致的作法，因此必須要持續觀察，目前發布的白皮書只是初稿，現正廣泛的徵詢各界意見，預計3月底完成徵詢工作，6月底定案，屆時將有明確的目標與方向。

李鎂強調，長期趨勢需要觀察，但是，在競爭課題上，只要有限制、阻礙的情形，公平會可立即處理，而有關跨國數位平台可能衍生的限制競爭與不公平競爭等問題，公平會也成立了「大型跨國數位平台產業調查專案小組」，進行產業的調查。