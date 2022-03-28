疫情爆發後，線上教學興起，但更讓教師苦惱是線上考試衍生的作弊問題。清大發展出「AI鷹眼」數位監考防弊系統，應用人臉辯識及眼動追蹤技術，精準判讀考生是否作弊，預期明年起開始使用。

線上學習愈來愈普遍，但老師對學生進行線上考試時，面對學生舞弊，相當頭痛。清大教務處教學發展中心因此研發「AI鷹眼」數位監考系統，只要應用一般家用電腦的視訊鏡頭，就可以達到一對多的大班遠距監考。

清大教發中心主任周秀專指出，線上教學軟體已十分普遍及成熟，但遠端評量的監考系統卻未及時跟上，國外雖有幾個大廠開發出線上同步監考軟體，但有些要事先下載軟體太麻煩，有些要求遠端取得受試者的電腦控制權，可能造成個人電腦內照片及檔案外洩的資安風險，且多數只能一對一小班監考。

周秀專表示，清大研發的「AI鷹眼」數位監考系統是目前唯一可做到不需要事先下載軟體、考生不需交出電腦控制權、支援手機答題、支援所有瀏覽器，且適用百人以上大班監考的防弊系統。

周秀專說，清大「AI鷹眼」數位監考系統的核心在於應用人臉辯識及眼動追蹤技術，讓一般家用電腦的視訊鏡頭或手機鏡頭，即具備掃描眼球視線軌跡的功能，並結合滑鼠軌跡、音訊等AI人工智慧深度學習系統，精準判斷考生是否舞弊。

清大實際演示這套數位監考系統，考生上線登入帳號密碼後，系統第一步就會請考生注視螢幕上方的紅點，並隨紅點移動視線，完成螢幕的九點定位，可研判考生在接下來的考試時間內，視線是否都正常地在螢幕範圍內移動。

考試時，一旦發生人臉偏移、人臉離開、視線離開、開啟分頁等4項異常現象，螢幕左下角就會顯示異常次數統計，提醒考生本人及監考者注意；監考者此時也可要求考生開啟通話功能來確認現場狀況。

清大表示，清大「AI鷹眼」數位監考系統目前在校內進行測試，一旦更成熟後，除了清大會使用，也會推廣到其他大學或中小學使用。