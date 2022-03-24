屏東數位發展中心於24日正式揭牌，由縣長潘孟安、教育部資科司司長郭伯臣、縣府教育處及各級長官共同啟用，縣府表示，數位中心成立後，不僅能輔導專業資訊人才協助學校推展數位學習外，更將數位教學結合課後照顧，輔助孩子適性學習，不因距離、區域及時差，讓孩子輸在起跑點，並實現「班班有網路，生生有平板」的目標，未來將招募13位數位專業人才協助推動，使數位學習推廣至本縣每個角落。

潘孟安表示，特別感謝教育部長期以來關注屏東智慧學習的落差，屏東幅員遼闊，數位學習中心的落成啟用，讓不管農村、漁村、偏鄉到都市孩童，不因距離或區域而造成學習中斷。他說，此次數位發展中心由副縣長當召集人，從軟體開發到資安管理及師資培育，整合府內各局處，數位中心除了學習外，更進一步結合33個鄉鎮的樂齡學習中心進行老幼數位共學，帶領長輩體驗數位便利生活，積極弭平數位落差，使數位學習推廣至本縣每個角落，期望讓屏東走向數位化的城市。

縣府說，隨著資訊科技的發展，數位科技應用形成世代轉變，提升民眾資訊應用能力與上網率、縮減城鄉數位落差成為近年所推行的政策，自2018年起，縣府在教育部前瞻計畫補助本縣約60％班級數的校園數位建設佈建經費外，更自籌經費，將縣內國民中小學校園數位建設普及率提升至100％，實現以「網路代替馬路」之目標。

「屏東除了在硬體的升級，數位教育的軟實力也不容小覷」，潘縣長強調，透過超過百場次的數位增能工作坊，強化教師的數位教學能力，在2021年全國數位學習推動優良教學案例徵選活動，屏東縣數位教學教案獲獎數更是全國之冠，精良的設備及優秀的老師，持續協助學生使用因材網或其他數位學習平台進行數位學習，也使屏東學生在因材網上的平均使用時數的流量常居全國之冠。

教育部資科司司長郭伯臣表示，屏東縣數位學習的發展是走在全國較前面的城市，屏縣府善用教育部資源結合府內資源，擴大量能，特別將數位中心提高到縣府層級，結合各局處資源，並善用科技，從數據統計顯示，屏東不管偏鄉或都市的孩童，在學習的成效上有明顯進步。

縣府教育處表示，在完備的數位建設基礎環境下，屏東縣於2019年率先加入教育部科技輔助自主學習先導推廣計畫縣（市），並逐年擴大辦理參與學校，積極推動平板載具與數位學習平台融入課室教學的使用，特別在教育部因材網的使用上在全國縣市中更是持續名列前茅，屏東縣全縣學生使用平均時數流量常居全國之冠。

教育處說，全縣佈建設備包含75吋觸控顯示器、教學用電腦、整合式控制面板、無線投影設備等，於2021年完成建置，並落實「班班有平板」，科技結合使師生更方便進行數位教學與學習，未來將添購至少1萬7,509台行動載具，持續強化各校數位教學軟硬體設備外，縣內每位教師亦於4年內完成數位教學增能，並將數位教學導入課後照顧，讓數位科技輔助孩子適性學習。