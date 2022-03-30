聚碩(6112)攜手亞馬遜網路服務AWS、經濟部中小企業處與高雄市政府，共同推動的「高雄AWS雲端聯合創新中心」今日揭牌營運，未來將成為南台灣新創、數位和雲端人才的培育基地，加速大南方數位轉型計畫。

該中心將結合雲端產業領導者亞馬遜網路服務AWS的雲端運算技術，以及聚碩在數位轉型服務領域的深厚基礎，招募不限領域、不限階段的新創公司，針對其開發數位服務所需的雲端運算，如物聯網、大數據分析、機器學習、人工智慧、DevOps等層面，提供AWS雲端技術輔導。

聚碩董事長李昌鴻表示，雲端是聚碩近年重點耕耘的項目，而高雄是國際大廠投資的首選之一，其豐富的產業鏈與資源、放眼全世界的港灣量能，已然成為新創人才的熱門關鍵地。因此，聚碩將與合作夥伴逢甲大學雲創學院結合AWS原廠資源，在高雄AWS雲端聯合創新中心辦理一系列給新創業者、企業與在學學生的課程、工作坊和研討會，希望培育優秀的高雄在地人才，助攻南台灣數位轉型與新事業成長。

此外，該中心也將整合佳世達集團和AWS的資源，為新創提供商業對接機會；亦將與亞灣新創園、高雄市政府和在地企業深度連結，促成新創成長並與成熟企業媒合，賦能成熟企業運用雲端運算等前瞻科技，取得數位轉型的核心優勢並放眼海外市場。