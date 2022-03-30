滬指收升近2％ 創業板升4％ 16:322022/03/30 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受俄烏局勢和緩激勵，大陸股市30日走揚，上證指數收升近2％。 上證指數開高走高，並以全日高位收盤，報3,266點，升62點或1.96％，成交人民幣（下同）4,130.09億元。 深成指亦以全日高位收市，報12,263點，升368點或3.1％，成交5,453.77億元。 滬深300指數報4,254點，升119點或2.9％；創業板指數報2,696點，升104點或4.02％。 化工股異軍突起 周轉率衝高至14％ 上證指數半日跌4點 深成指漲30點 #收升 #上證指數 #全日 #高位 #成交 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬指早盤升1.3％ 深成指升2％ 13:232022/03/30 財經 鴻海配息5.2元 史上最高 04:102022/03/24 產業．科技 滬指早盤跌15點 深指跌近1％ 13:032022/03/25 財經 恒指收跌208點 騰訊跌近6％ 18:322022/03/24 財經 多頭大逃殺 航運股爆量下跌 04:102022/03/26 財經要聞 連二跌！滬指收低1.2％ 本周挫1.19％ 16:432022/03/25 財經 港股止跌回升半日漲41點 15:372022/03/24 財經 泰銘 股利配發豐厚 04:102022/03/27 證券．權證 A股弱勢盤整 滬指收盤小漲0.07％ 重上3,200點 16:542022/03/28 財經 黑松愛之味 營收升獲利降 04:102022/03/30 證券．權證 官方喊話助拳 陸股絕地反攻 04:102022/03/28 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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