受俄烏局勢和緩激勵，大陸股市30日走揚，上證指數收升近2％。

上證指數開高走高，並以全日高位收盤，報3,266點，升62點或1.96％，成交人民幣（下同）4,130.09億元。

深成指亦以全日高位收市，報12,263點，升368點或3.1％，成交5,453.77億元。

滬深300指數報4,254點，升119點或2.9％；創業板指數報2,696點，升104點或4.02％。