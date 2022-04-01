大陸股市在4月首日先跌後升，上證指數收漲30點。兩市成交額合計縮減至約人民幣（下同）9,356億元。總結本周，滬指累升2.19％，終止連跌5周。
香港信報報導，上證指數最多跌25點，跌幅為0.8％，低見3,226點，隨後有買盤吸納，大市轉升，最多升35點，漲幅為1.08％，高見3,287點，全日收市報3,282點，升30點，漲幅為0.94％，成交額為4,056.76億元。
深成指低開高走，最多跌109點，漲幅為0.9％，低見12,009點，最多升156點，漲幅為1.29％，高見12,275點，全日收市報12,227點，升109點，漲幅為0.91％，成交額為5,299.17億元。
滬深300指數報4,276點，升53點，漲幅為1.27％，創業板指數報2,666點，升7點，漲幅為0.28％。
各類股個別發展，房地產、金融股升逾1％，化工、有色金屬、電力、煤炭、鋼鐵股靠穩，水泥、石油股偏軟。
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