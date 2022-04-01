滬指開盤跌17點 深成指跌78點 11:432022/04/01 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市1日開盤下跌。 香港信報報導，上證指數開盤報3,234點，跌17點，跌幅為0.54％，深成指開盤報12,040點，跌78點，跌幅為0.65％。 滬深300指數開盤報4,198點，跌23點，跌幅為0.56％，創業板指數開盤報2,641點，跌17點，跌幅為0.67％。 滬指開盤跌14點 深成指跌69點 滬指早盤跌幅收窄 午盤收跌0.13％ 重回3,200點之上 #開盤 #跌幅 #深成指 #滬指 #大陸股市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬指收跌20點 終止六連漲 17:162022/03/24 財經 上海分區封控 滬深兩市開低走低 11:422022/03/28 財經 A股弱勢盤整 滬指收盤小漲0.07％ 重上3,200點 16:542022/03/28 財經 恒指開盤跌151點 中移動漲3％ 11:432022/03/24 財經 滬指收升近2％ 創業板升4％ 16:322022/03/30 財經 滬指早盤跌15點 深指跌近1％ 13:032022/03/25 財經 《光電股》股利分期付款 股民棄「友」而去 09:482022/03/29 財經 恒指開盤跌303點 阿里美團跌近5％ 11:432022/04/01 財經 第二季DRAM跌幅估縮小 04:102022/03/29 產業．科技 《港股》恆指跌幅收斂 砍單利空打壓手機股 12:282022/04/01 財經 想買天然氣 普丁：拿盧布來 04:102022/03/25 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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