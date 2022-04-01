大陸股市1日開盤下跌。

香港信報報導，上證指數開盤報3,234點，跌17點，跌幅為0.54％，深成指開盤報12,040點，跌78點，跌幅為0.65％。

滬深300指數開盤報4,198點，跌23點，跌幅為0.56％，創業板指數開盤報2,641點，跌17點，跌幅為0.67％。

滬指開盤跌14點 深成指跌69點
滬指早盤跌幅收窄 午盤收跌0.13％ 重回3,200點之上
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