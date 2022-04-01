隔夜美股大跌，三大指數季線同步收黑，均為2020年3月美國疫情大爆發以來首見，且隔夜中概股重挫，但周五香港恆生指數早盤跌幅收斂，恆生指數開跌1.38%，目前跌0.8%，報21812.42點。國企股目前跌0.9%，為7457.16點。

A股反彈走高，為港股帶來支撐。

恆生科技股目前跌1.9%，稍早前一度跌3%，成份股中僅比亞迪電子和海爾智家上漲，分別漲3.42%和2.55%。

百度大跌7%，跌幅最大。其次為嗶哩嗶哩跌6.1%

美國證券交易委員會（SEC）宣布將百度、富途控股和愛奇藝等5家中國企業列入《外國公司問責法》（HFCAA）的預定下市名單，隔夜百度ADR收跌8%，納斯達克金龍中國指數大跌5.44%，今年首季收跌21%，創下2008年以來最大單季跌幅。

中石油跌2.5%，儘管去年獲利成長3.85倍。為了平抑油價漲勢，美國總統拜登下令每日釋出戰略儲油100萬桶，為期六個月，總計將釋出1.8億桶原油，創下歷來最大規模的釋油行動。受此打擊，周四紐約5月期油大跌7.54美元或7%，報每桶100.28美元，盤中一度跌破100美元大關。倫敦布蘭特5月期油收跌5.54美元或4.8%，為每桶107.91美元，盤中一度跌逾6%，觸及104.4美元。

航運股逆勢上揚，中遠海控初估首季淨利年增79%，股價應聲大漲8.6%。受此激勵，海豐國際上漲6.7%。

手機股走弱，舜宇、瑞聲、丘鈦、信利、鴻騰、通達和小米全面下挫。有最強蘋果分析師之稱的天風國際郭明錤表示，今年以來，中國主要的Android手機品牌已經砍單約1.7億支，相當於砍掉今年原出貨計畫的20%，其中，七成以上訂單使用聯發科晶片。郭明錤並表示，由於消費者信心低迷，未來幾個月的手機訂單可能繼續減少。