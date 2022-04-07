數位產業專家表示，最近中國的新冠感染病例激增，恐將削弱這個全球最大智慧手機市場的銷售力道，但美國蘋果公司的iPhone手機銷量可望逆勢增長。

繼周三（6日）通報4月5日單日本土感染病例總數破2萬大關（本土確診1383例、無症狀感染19089例）之後，中國衛健委周四（7日）宣布，6日單日總感染數仍然超過2萬例，其中包括1,284例本土確診及21,711例無症狀感染。

近來中國的新冠疫情急升，且大多數感染者都在上海，為了防堵疫情擴散，中國當局在上海實施嚴格的封控措施，恐將影響物流情況和消費者支出。

Strategy Analytics執行董事Neil Mawston預估中國第二季智慧手機出貨量將較去年同期大減20%。

Counterpoint Research合夥人Neil Shah表示，中國4月和5月的智慧手機銷量可能較去年同期下滑12%～13%。而隨著618購物節登場以及疫情緩解，6月的智慧手機銷售可望回溫，年跌幅可能縮小至介於3%～4%；但如果疫情和封控沒有緩解，那麼銷售可能較去年同期下滑12%。

IDC研究部門經理Will Wong表示，中國第二季智慧手機出貨量可能年減約3.4%，主要因為新冠疫情爆發和經濟增長放緩導致消費者需求和信心減弱。而供應中斷的影響可能減輕，因為工廠建立隔離「泡泡」維持生產，以及政府在遏阻疫情方面已有經驗。

此外，產業專家預期Android手機廠受到的影響較大。IDC研究部門經理Will Wong表示，第二季中國智慧手機出貨量下滑，主要因為Android手機市場的動能轉弱。中國主要的Android手機供應商包括小米、Oppo和Vivo。

Strategy Analytics執行董事Neil Mawston表示，中國的Android手機市場仍然非常殘酷，包括小米在內有六個品牌展開激烈的價格戰，只為爭奪一塊不斷縮小的「Android派」。

然而蘋果仍可望維持不錯的表現。Counterpoint Research合夥人Neil Shah表示，第二季蘋果在中國的iPhone出貨量可能下滑約4% ～5%，但部分是因為季節性因素所致，因為發表全新產品的效應逐漸消退。蘋果在去年底發布最新iPhone手機。

產業專家表示，蘋果將持續受惠於華為在高階市場的衰敗。美國的制裁措施切斷了華為的關鍵零組件供應，包括尖端製程晶片等，使該中國科技巨頭的智慧手機業務陷入癱瘓。

IDC研究部門經理Will Wong則表示，在華為衰敗之際，以及在高階市場已經沒有勁敵，今年第二季蘋果在中國很可能逆勢成長。

Strategy Analytics執行董事Neil Mawston則看好今年蘋果在中國將擴大市占版圖，因為高忠誠度、且手頭較寬裕的蘋果粉料將升級手機，或購買較平價的新5G機型。蘋果在3月推出5G版iPhone SE平價手機。