儘管韓國疫情已趨緩和，三星電子季報可望有突破性的成長，但市場還是擔憂美國將要加快貨幣緊縮腳步。因此，7日KOSPI走勢疲弱並跌破2700點關卡，收在2,695.86點，跌39.17點或1.43%。同時，韓元走貶，外資賣超7726億韓元。

根據最新公布的聯準會3月會議記錄，下次美國利率可能一次就調升兩碼，而不是只有一碼，引發市場不小恐慌。同時，為抑制大漲通膨，美國也將積極縮小資產負債表規模。

28日才會公布詳盡財報的三星電子，7日率先表示，在記憶體晶片以及手機需求孔急下，加上售價並未鬆動，上季營業利益可望狂增50%，且寫下2018年以來最好的第1季財報紀錄。不過，三星電子卻收跌0.73%。

另外，除SK海力士翻紅收漲0.44%外，LG Energy Solution跌1.8%，三星SDI跌2.51%，LG Chem跌2.26%。另外，韓國網路雙雄Naver跌2.73%，Kakao也跌4.86%。

同時，生醫族群也後繼無力，三星生物製藥跌0.37%，大藥廠Celltrion也跌1.19%。

美元兌韓元在1,219.5價位附近，韓元貶1.2元。