港股31日季結收挫235點後，1日早段開盤跌三百點。

香港信報報導，恒指1日開盤跌303點，報21,693。科指開盤跌3％，報4,420。國指開盤跌134點，報7,391。

個股方面，港交所開盤跌1.2％，報367港元。友邦開盤漲0.2％，報82.6港元。

此外，騰訊開盤跌1.9％，報367港元。阿里巴巴開盤跌4.7％，報106.8港元。美團開盤跌4.6％，報148.4港元。百度開盤跌7.8％，報130.5港元。

恒指開盤跌151點 中移動漲3％
恒指收跌208點 騰訊跌近6％
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