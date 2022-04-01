恒指開盤跌303點 阿里美團跌近5％ 11:432022/04/01 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股31日季結收挫235點後，1日早段開盤跌三百點。 香港信報報導，恒指1日開盤跌303點，報21,693。科指開盤跌3％，報4,420。國指開盤跌134點，報7,391。 個股方面，港交所開盤跌1.2％，報367港元。友邦開盤漲0.2％，報82.6港元。 此外，騰訊開盤跌1.9％，報367港元。阿里巴巴開盤跌4.7％，報106.8港元。美團開盤跌4.6％，報148.4港元。百度開盤跌7.8％，報130.5港元。 恒指開盤跌151點 中移動漲3％ 恒指收跌208點 騰訊跌近6％ #開盤 #港元 #美團 #恒指 #跌近 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒生指數半日跌179點 申洲國際跌逾6％ 14:172022/03/31 財經 恒指午盤收漲1.3％ 恒生科指漲3.05％ 14:032022/03/28 財經 恒指漲1.31％ 美團上揚近12％ 中國奧園跌15％ 18:262022/03/28 財經 滬指早盤跌15點 深指跌近1％ 13:032022/03/25 財經 恒生指數收跌逾1％ 3月累計下跌3％ 18:022022/03/31 財經 小鵬汽車2021年營收增259％ 股價上揚 11:422022/03/29 財經 將實施30億港元庫藏股 京東健康一度漲逾15％ 11:342022/03/29 財經 港股收跌541點 科指急跌5％ 17:422022/03/25 財經 阿里巴巴、美團領跌 港股早盤收跌355點 14:052022/03/25 財經 《港股》恆指收高280點 美團飆升11.56% 16:482022/03/28 財經 滬指開盤跌17點 深成指跌78點 11:432022/04/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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