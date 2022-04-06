近來，因每日新增確診數降低，加上又鬆綁各項抗疫規範，韓國政府6日宣布，從5月開始，每周可望增加數百個航班飛往全球各地。同時，在6月以及7月都要增加更多航空運輸班次。

韓國政府指出，從5月起，當地每周計畫先增加100個航班飛往美國、歐洲、泰國以及新加坡等，先從不用隔離檢疫，以及免簽證的目的地開始。若一切順利，6月起每周將再多增100個國際航班，7月再大增300個。

根據統計，韓國目前每周經由韓國飛往全球各地，只剩下約420個國際航班，大概只有疫前的1成左右。韓國政府樂觀預估，在全世界已脫離新冠疫情高峰期的國家，抗疫政策也可望同步鬆綁，因此預估來訪韓國的旅行需求量將會大增。

從過去約3周以來，韓國新冠疫情持續降溫，單日確診數從破紀錄的60餘萬，一路降至現在20多萬左右。因此，當地政府也計畫陸續大幅鬆綁抗疫規定，甚至包括戶外都不需要強制佩戴口罩等。

航空公司可望增班消息傳開後，大韓航空股價盤中一度大漲1.7%，後來漲幅雖縮小但也收漲0.63%，優於大盤跌0.88%。