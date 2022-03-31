受到大陸31日公布製造業及非製造業活動陷入收縮影響，滬深兩市雙雙收跌，上證指數收跌0.44％。滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）1.01兆元。總結3月，上證指數累計下跌6.07％，深成指累計下跌9.94％。2022年第一季，上證指數累計下跌10.65％，深成指累計下跌18.44％。

香港信報報導，上證指數31日盤中最多下跌20點，跌幅為0.63％，低見3,246點。盤中最多上漲5點，漲幅為0.17％，高見3,272點，終場收報3,252點，下跌14點，跌幅為0.44％，成交額為4,280.89億元。

深成指31日開低走低，盤中最多下跌173點，跌幅為1.41％，低見12,090點，最終收報12,118點，下跌145點，跌幅為1.19％，成交額為5,810.17億元。

滬深300指數31日收報4,222點，下跌31點，跌幅為0.74％。創業板指數收報2,659點，下跌37點，跌幅為1.38％。

各類股普遍承壓，基本金屬、化工股跌逾2％，電力股跌逾1％。石油、鋼鐵股偏軟。煤炭股上漲2％，水泥股漲逾1％。