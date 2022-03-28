受上海28日起分區分批加碼封控的消息影醒，A股28日早盤開低，滬指在平盤附近震盪，創業板指跌幅一度擴大至2％。午後滬指略微回升，總體而言，個股跌多漲少。

截至收盤，滬指漲0.07％，報3,214.50點，成交額達人民幣（下同）3,745億元；深成指跌1.02％，報11,949.94點，成交額達4,959億元；創指跌1.66％，報2,594.13點，成交額達1,803億元。

從盤面上看，鴻蒙概念、NFT概念、房地產開發相關類股漲幅居前。鎳、鹽湖提鋰、白酒概念股跌幅居前。