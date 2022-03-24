滬指開盤跌14點 深成指跌69點 11:232022/03/24 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市24日早段下跌。 香港信報報導，上證指數開盤跌14點，報3,256點。深成指開盤跌69點，報12,339點。 滬深300指數報4,236點，跌39點或0.94％，創業板指數報2,674點，跌41點或1.52％。 滬指早盤升1點 深成指跌26點 上證指數半日跌4點 深成指漲30點 #開盤 #深成指 #滬指 #大陸股市 #早段 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股開盤上漲 滬指漲44點 11:252022/03/17 財經 妖鎳復出又停盤 概念股落空 04:102022/03/17 證券．權證 A股三大指數 早盤小幅走升 11:332022/03/21 財經 妖鎳持續作亂 LME鎳價連四日跌停 03:032022/03/22 財經 恒指開盤漲1,343點 阿里美團漲逾14％ 11:362022/03/17 財經 開盤跌逾10％ 融創中國現轉漲 12:232022/03/22 財經 港股反彈 開盤漲540點 科指開盤漲6.3％ 11:342022/03/16 財經 上櫃首日逢殺盤 綠界蜜月行情考驗大 04:102022/03/16 財經要聞 亞馬遜Alphabet 納道指呼聲高 04:102022/03/12 全球財經 創業板指衝高回落 午盤小漲0.5％ 13:052022/03/21 財經 滬深兩市開低走低 創指午盤收跌逾2％ 13:032022/03/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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