大陸股市24日早段下跌。

香港信報報導，上證指數開盤跌14點，報3,256點。深成指開盤跌69點，報12,339點。

滬深300指數報4,236點，跌39點或0.94％，創業板指數報2,674點，跌41點或1.52％。

滬指早盤升1點 深成指跌26點
上證指數半日跌4點 深成指漲30點
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