A股開盤上漲 滬指漲44點 11:252022/03/17 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市17日開盤繼續上漲，上證指數重上3,200點。 香港信報報導，上證指數開盤漲44點，報3,215點。深成指開盤漲227點，報12,228點。 滬深300指數報4,230點，升74點，漲幅為1.78％，創業板指數報2,690點，升55點，漲幅為2.11％。 港股反彈 開盤漲540點 科指開盤漲6.3％ 《興櫃股》歐付寶登興櫃 漲幅衝7成 #開盤 #上證指數 #漲幅 #A股 #滬指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滬指早盤升1點 深成指跌26點 13:132022/03/16 財經 中美監管獲突破 中概股強彈 04:102022/03/17 財經要聞 妖鎳復出又停盤 概念股落空 04:102022/03/17 證券．權證 港股再挫逾千點 離岸人民幣貶破6.4 04:102022/03/16 財經要聞 中鋼4月Q2內銷盤價 全面大漲 04:102022/03/16 財經要聞 柏克夏股價首度升抵50萬美元 10:432022/03/15 財經 全台捷運房價漲勢 高雄最兇 這站25％居冠 12:222022/03/16 財經 台北豪宅價格漲近19％ 亞洲第二 04:102022/03/15 產業特刊 上櫃首日逢殺盤 綠界蜜月行情考驗大 04:102022/03/16 財經要聞 大陸挺中企境外上市 滬指彈3.5％返3,100點 17:022022/03/16 財經 綠界科技上櫃蜜月行情俏！中籤投資人最高現賺逾7萬 12:262022/03/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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