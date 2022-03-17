大陸股市17日開盤繼續上漲，上證指數重上3,200點。

香港信報報導，上證指數開盤漲44點，報3,215點。深成指開盤漲227點，報12,228點。

滬深300指數報4,230點，升74點，漲幅為1.78％，創業板指數報2,690點，升55點，漲幅為2.11％。

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