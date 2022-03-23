在科技與汽車族群拉抬下，日股23日續漲並雙雙創9周新高。漲勢從開盤持續到收盤，日經與東證日線連7紅。日經指數收28,040.16點，大漲816.05點或3%。東證收1,978.7點，漲44.96點或2.33%。

Resona資產管理認為，俄烏大戰這個利空消息已經出盡，現在市場比較關心的是，哪些產業可以在高通膨環境中存活下來，並且股價還可以上漲的。

科技類股漲聲一片，電子應用設備製造商基恩斯漲4.55%，電玩業者索尼漲2.19%，半導體機台製造商東京威力科創漲3.8%。同時，軟銀也漲7.22%表現突出。

日圓兌美元匯價雖走貶，卻讓汽車相關族群出口競爭力大增，整體一度上漲2.77%。其中，豐田汽車漲4%，本田汽車漲2.89%，全球最大汽車零組件供應商電裝也漲3.2%。

野村控股漲2.52%，因日前表示將脫手旗下野村綜合研究院股份，並可從中獲利。相反地，野村研究院股價卻跌4.95%。

網路交易券商Monex表示，自己擁有的加密貨幣交易所Coincheck可望赴美掛牌上市。母以子貴下，Monex買盤蜂擁而至，股價因此暫停交易，最後收漲停價位漲幅高達16%。