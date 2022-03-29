歐股周二開盤強勁上漲。華爾街股市隔夜集體收高，以及亞洲股市周二普遍表現優秀，為歐股造好；投資人也在關注俄羅斯和烏克蘭在土耳其舉行的和平談判。

隨著債市持續的拋售，周二泛歐Stoxx 600指數早市升4.03點或0.89%，為458.20點，為連續第三個交易日的上漲。

歐股所有的板塊都處於上漲區間，旅遊股和汽車股上漲最多，銀行股也上漲0.5%。

自從兩周以來，俄烏雙方首次走上直接面對面的談判桌，雙方談判代表將在土耳其進行會晤。目前俄羅斯的入侵行動在許多前線似乎陷入停滯狀態，而取得談判進展的希望似乎是有限的。

丹麥製藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)升1.4%，為升幅最大的個股。美國食品藥物管理局(FDA)批准了該公司2毫克的Ozempic藥物，用於成人二型糖尿病的治療。

法國醫療集團賽諾菲(Sanofi)下跌2.3%。該公司在新冠肺炎疫苗的競爭落後於對手，但是將治療濕疹的Dupixent產品的銷售目標上調至130億歐元(約143億美元)，但還是未能達到摩根大通預估的150億歐元的目標。