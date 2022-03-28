受到獲利回吐賣壓影響，已連續9日收紅，且短期漲幅近12%的日經在28日走弱，結束欲連10紅美夢，日經指數收27,943.89點，跌205.95點或0.73%。東證收1,973.37點，跌8.1點或0.41%。

分析師認為，日經已連漲9日，居高思危下現在有獲利了結賣盤出現，也不會很奇怪。

早盤中，日本央行宣布，以利率0.25%價位無限量收購當地公債。外界解讀，日本央行2022年迄今已第2次出手，就是想要阻升日本10年期公債殖利率。

同時，日圓兌美元匯價貶破123，出口業者股價逆勢走高，像豐田汽車就收漲0.59%。

能源股表現較好，一度上漲1.61%，因國際原油價格還是在高檔徘徊。相反地，原物料族群卻走低曾跌1.85%。

科技類股中，東京威力科創跌1.31%，愛德萬測試也跌1.04%左右。大型個股中，迅銷跌1.79%，索尼也跌1.05%。