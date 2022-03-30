在俄烏和談進展順利氛圍下，歐美股市隔夜明顯上漲，為港股造好。

香港恆生指數周三收漲304.40點或1.39%，為22232.03點，為連續三個交易日的上升。國企股(H股)升96.37點或1.28%，為7609.37點。騰訊、阿里巴巴、美團皆小幅升在1%以內。

汽車股升4.8%，小膨汽車升8.7%，蔚來升5.3%。惟恆大汽車復牌，跌10.8%。

比亞迪升3.6%，收報223.8港元。該公司公布財報，去年淨利大減28%，然新能源車成長顯著，市占達17%。

醫藥股升3.5%，雲頂新耀漲21%，康方生物升17%。

內房股和內地物業股彈升，融創中國昨日跌17.4%，今日升18.4%；其它如時代中國升19%，世茂集團漲19%，世茂服務升14%，碧桂園服務漲9.7%，融創服務升18%。

快手早盤一度升8%，收跌6.2%，報73.6港元。該短視頻公司公布去年財報，營收增38%，毛利增43%。