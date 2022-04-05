綜合外媒報導，美國聯邦調查局（FBI）和西班牙當局周一扣押了俄國富豪維克賽爾伯格（Viktor Vekselberg）價值高達28億的豪華遊艇探戈號(Tango)，這也是美自2月開始對俄羅斯實施制裁以來，首次沒收俄羅斯寡頭的財產。

根據美國司法部與西班牙警察的聯合聲明中表示，探戈號價值9000萬歐元(約台幣28億)，船身有78公尺長，該遊艇在西班牙馬卡略島首府帕爾馬（Palma de Mallorca）被沒收，這裡一般被認為是富豪的遊樂場和避稅天堂。

這艘遊艇有7間客艙，最多可以容納14人，船員22人，有4個1730馬力的柴油引擎，最高速度可以行駛至22節(約40公里)。

美國司法部表示，基於維克賽爾伯格違反稅務欺詐、洗錢、偽造文書以及對俄制裁措施，探戈將被沒收，另外美檢還向法院提交扣押令，另行扣押賽爾伯格在九家美金融機構持有的625000美元(約1800萬台幣)。

俄國富豪維克賽爾伯格（Viktor Vekselberg）（圖／路透）
俄國富豪維克賽爾伯格（Viktor Vekselberg）（圖／路透）

維克塞爾伯格出生於烏克蘭，是俄國雷諾瓦集團(Renova group)總裁，也是俄羅斯總統普丁的好友主要經營鋁、石油、電力、採礦等領域，總部位於莫斯科。他曾經持有美國綠卡，在康乃狄克州有房產；他早在2018年就因干預2016美國選舉而遭美制裁，隨後在今年被列入對俄制裁的名單之中。

美司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）表示，這次行動表明，腐敗的俄羅斯寡頭無法逃避制裁，在烏克蘭人民遭受戰爭苦難的期間過著奢華的生活。

文章來源：FBI seizes $90million mega yacht Tango owned by Putin ally Viktor Vekselberg in Spain as US eyes tougher sanctions with Russians gunning down Ukrainian civilians in the street
文章來源：Spain seizes Russian oligarch Vekselberg's superyacht on behalf of U.S.
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