綜合外媒報導，美國聯邦調查局（FBI）和西班牙當局周一扣押了俄國富豪維克賽爾伯格（Viktor Vekselberg）價值高達28億的豪華遊艇探戈號(Tango)，這也是美自2月開始對俄羅斯實施制裁以來，首次沒收俄羅斯寡頭的財產。

根據美國司法部與西班牙警察的聯合聲明中表示，探戈號價值9000萬歐元(約台幣28億)，船身有78公尺長，該遊艇在西班牙馬卡略島首府帕爾馬（Palma de Mallorca）被沒收，這裡一般被認為是富豪的遊樂場和避稅天堂。

This superyacht belonging to Russian oligarch Viktor Vekselberg was impounded by Spanish police on behalf of U.S. authorities. The 78-meter-long superyacht was seized in a shipyard on the Mediterranean island of Mallorca, the police said https://t.co/uiGn89WWVT pic.twitter.com/qfiutI6mVQ — Reuters (@Reuters) April 5, 2022

這艘遊艇有7間客艙，最多可以容納14人，船員22人，有4個1730馬力的柴油引擎，最高速度可以行駛至22節(約40公里)。

美國司法部表示，基於維克賽爾伯格違反稅務欺詐、洗錢、偽造文書以及對俄制裁措施，探戈將被沒收，另外美檢還向法院提交扣押令，另行扣押賽爾伯格在九家美金融機構持有的625000美元(約1800萬台幣)。

俄國富豪維克賽爾伯格（Viktor Vekselberg）（圖／路透）

維克塞爾伯格出生於烏克蘭，是俄國雷諾瓦集團(Renova group)總裁，也是俄羅斯總統普丁的好友主要經營鋁、石油、電力、採礦等領域，總部位於莫斯科。他曾經持有美國綠卡，在康乃狄克州有房產；他早在2018年就因干預2016美國選舉而遭美制裁，隨後在今年被列入對俄制裁的名單之中。

美司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）表示，這次行動表明，腐敗的俄羅斯寡頭無法逃避制裁，在烏克蘭人民遭受戰爭苦難的期間過著奢華的生活。