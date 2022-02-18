T1 LEAGUE新北中信特攻球員譚傑龍等人遭色情釣魚、側錄不雅影片，桃園地檢署查出余姓男子涉嫌收購影片販售謀利。桃園地院審理，余男坦承犯行，院方依非法利用個資罪處2年10月。獲利新加坡幣31萬餘元折合台幣約650萬沒收。

桃園地院審理，余姓男子2019年經營「S網站」、「T網站」，販售竊錄他人非公開、身體隱私猥褻影像、少年猥褻行為的影片，並從不詳管道購買已滿18歲的3名男子性身體隱私、自慰等活動。並在2020年6月，聯絡王姓男子以雲端方式取得多人竊錄影片，還以CCB系列、F系列命名編碼，利用雲端硬碟在網站販售。包含譚傑龍在內，共有29人受害，影片多達260部，還有5人受害時未成年。

其中T網站上每片價格，以新加坡幣26元、95元將竊錄影響販售，還列有被害人全臉、身體特徵之影像截圖、或顯示被害人全臉、身體特徵之生活照片，標註相關之姓名、學校、職業、社會活動等足以直接識別之個人資料，供客戶選購。余姓男子坦承全部犯行，王男則說，影片是向不詳網友交換而來。

法院說，余男犯非法利用個人資料罪等4罪，從重依此罪論處，考量余已在2014年犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位內容，遭判刑1年、緩刑3年，再度犯之，且此案販售數量甚鉅、受害者眾多，使被害人承受莫大心裡壓力，考量已經和4人以2至16萬元和解，其餘因賠償金額差距過大而未能達成和解、犯罪情節、動機、販售時間長短等，處有期徒刑2年10月，未扣案之犯罪所得新加坡幣31萬3968.38元沒收。